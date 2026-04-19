Según denuncias de la comunidad, la joven, propietaria de un restaurante típico del sector, fue sacada a la fuerza por hombres armados que ingresaron al establecimiento y la obligaron a subir a un vehículo con rumbo desconocido.

“Se la llevaron delante de todo el mundo. El restaurante estaba lleno cuando los hombres entraron e intimidaron a los comensales”, relató uno de los testigos.

Líderes sociales alertaron que este sería el quinto secuestro en tres días en la zona rural del municipio. El pasado 16 de abril, cuatro jóvenes fueron secuestrados en el corregimiento de Villa Paz, presuntamente por integrantes del frente “Jaime Martínez” de las disidencias de las Farc.

“En la zona rural de Jamundí falta más presencia de la Policía y del Ejército. Estamos en una situación más que crítica”, advirtió un líder social que pidió reserva de su identidad.

Desde la administración municipal, liderada por la alcaldesa Paola Castillo, confirmaron que la familia ya interpuso la denuncia y que unidades del Gaula, Policía y Ejército adelantan operativos de búsqueda.

Además, se convocó un consejo extraordinario de seguridad con participación de la Policía Nacional de Colombia, Ejército Nacional de Colombia, Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, para reforzar la presencia de la fuerza pública y coordinar acciones frente a la situación de orden público.

La Alcaldía también hizo un llamado al Gobierno Nacional para apoyar la atención de la crisis de seguridad que enfrenta la zona rural del municipio.