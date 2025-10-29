Esto se logró luego de una reunión de cerca de tres horas en la que participaron Invías, la Guardia Cimarrona de los Valles Interandinos, el alcalde de San Pedro y la Personería municipal. Como resultado del diálogo, se acordó establecer una asamblea permanente mientras se avanza en la atención de las peticiones del Consejo Comunitario.

Se espera que este jueves, a las 7:00 p. m., se realice en Bogotá una reunión en la sede de Invías, donde se buscará dar solución definitiva a las solicitudes presentadas por la comunidad.

Las autoridades confirmaron que la vía Buga–Tuluá se encuentra habilitada en un 100 %, restableciendo por completo la movilidad en este importante corredor vial del centro del Valle.