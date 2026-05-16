Según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron seleccionados 850.871 jurados de votación en todo el país, entre principales y remanentes, quienes tendrán la responsabilidad de apoyar el desarrollo de la jornada electoral.

La entidad advirtió que el cargo es de obligatoria aceptación y que quienes no asistan o abandonen su puesto sin una justificación válida podrían recibir una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes, es decir, más de 17 millones de pesos.

Además, en el caso de funcionarios públicos, la sanción también podría incluir la destitución del cargo.

La Registraduría recordó que los ciudadanos pueden consultar si fueron elegidos como jurados a través de la página web oficial y en la aplicación móvil “aVotar”.

Las jornadas de capacitación ya comenzaron en diferentes ciudades del país y se desarrollan en varios horarios durante el día.

Entre las razones válidas para excusarse de prestar el servicio están problemas de salud debidamente certificados, el fallecimiento o enfermedad grave de un familiar cercano, o encontrarse registrado para votar en un municipio diferente al de la asignación.