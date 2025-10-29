El documento contempla la prohibición de caravanas, rodadas y movilizaciones en medios motorizados y no motorizados, con el fin de evitar accidentes y desórdenes que puedan alterar la tranquilidad pública. Además, se estableció toque de queda para menores de edad, quienes no podrán circular ni permanecer en espacios públicos entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana durante los días señalados.

De igual forma, se dispuso la restricción de circulación de motocicletas en el mismo horario, exceptuando a miembros de la Fuerza Pública, organismos de socorro, personal de salud, empresas de seguridad, servicios públicos y domiciliarios debidamente identificados y autorizados.

El decreto también prohíbe la venta de combustible a motocicletas y en recipientes no autorizados, así como el transporte de materiales peligrosos o de personas en platones, desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre. La venta en recipientes no originales estará restringida las 24 horas del día.

Pese a las medidas adoptadas, las autoridades locales aclararon que no se decretará Ley Seca, por lo que los establecimientos de comercio podrán operar en sus horarios habituales autorizados.

Finalmente, la Alcaldía de Tuluá hizo un llamado a la comunidad para acatar las disposiciones y celebrar de manera segura y responsable, evitando conductas que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos y el orden público.