Durante la jornada, maquinaria amarilla y personal operativo ejecutarán trabajos de limpieza, rotura de pavimento, desvío del cauce e instalación de tubería, además de la respectiva señalización preventiva, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer el paso vehicular de manera segura.

Las autoridades invitaron a la comunidad a tener paciencia y utilizar vías alternas mientras avanzan las obras, que buscan mejorar la movilidad y fortalecer la infraestructura vial del municipio