La competencia, que se ha consolidado como una de las más importantes de la región, dejó como gran ganador en la categoría Abierta Masculina a Diego Fernando Orozco León, del Valle, quien registró un tiempo de 32 minutos y 41 segundos.



En la categoría Master A, el primer lugar fue para Carlos Alberto Montaño Tangarife, con 32:46, seguido por José Raúl Jiménez Mesa, quien paró el cronómetro en 35:00.



Otros destacados fueron Brayan Stiven Zuleta Londoño (32:52) y Carlos Alberto Acevedo (35:57), ambos representantes del Valle del Cauca.

La jornada deportiva contó con el respaldo de la Fundación Bertha Sánchez y la Alcaldía de Caicedonia.