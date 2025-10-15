«Este espacio, realizado en articulación con el Departamento de Prosperidad Social, reafirma el compromiso de fortalecer los lazos comunitarios y reconocer el liderazgo de quienes son el corazón de estos programas» indicó la alcaldesa Leonor Abadía al hacer el balance de la actividad. Los encuentros buscan favorecer relaciones de solidaridad, confianza y apoyo mutuo entre los participantes de los programas y a la vez fomentar el desarrollo de proyectos comunitarios y el fortalecimiento de las capacidades socio políticas y culturales.