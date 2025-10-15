“El Juli”, como es conocido en el ámbito artístico, nació un 21 de enero de 1996 en el municipio de Ansermanuevo, norte del Valle, donde ha crecido rodeado de la riqueza cultural y musical de esa región y que claramente incide en sus letras y estilo musical.



“Mi música es una reflexión de mi alma, una mezcla de emociones, experiencias y sentimientos que buscan conectar con quienes la escuchan” dice el artista, quien ya tiene en plataformas digitales canciones como Brindo por el amor y Vienes a mí, una colaboración con Maylon TBF y Camilo, la voz de oro y que ya cuentan con un buen número de reproducciones.



Juli combina su pasión por la música con el arte del tatuaje, actividad artística donde también ha logrado reconocimiento por su calidad. “Llevo más de 14 años de experiencia, lo que me ha permitido expresar mi arte de diferentes maneras fusionando mi voz con la habilidad de mis manos y mi mente a la hora de hacer un tatuaje” expresa el artista vallecaucano.