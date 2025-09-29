Del espacio tomaron parte emprendedores, prestadores de servicios y comunidad interesada en convertir al territorio hateño en un destino para visitar. Para el alcalde Germán Villaquirán este tipo de acciones fortalecen la planeación, la participación y el desarrollo del municipio que está empeñado en el diseño de productos que involucren la naturaleza y la cultura de la Capital Vinícola de Colombia.

Cabe destacar que para los expertos en la materia, el turismo de naturaleza es una de las actividades económicas con mayor potencial en Colombia, pues el país cuenta con una amplia riqueza cultural y una abundante biodiversidad, lo que brinda oportunidades para este tipo de bionegocios o servicios.