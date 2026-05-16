Según información preliminar, una persona que al parecer se movilizaba a pie por la vía fue arrollada por un vehículo y perdió la vida en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Al sitio llegaron unidades de las autoridades y organismos de emergencia para realizar la inspección correspondiente y adelantar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del siniestro vial.

Debido a la situación, se presenta congestión vehicular en este importante corredor vial, por lo que las autoridades recomendaron a los conductores transitar con precaución mientras avanzan las labores en la zona.

El caso permanece en desarrollo.