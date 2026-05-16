Según se informó, por seguridad está restringido el ingreso y ascenso al cerro mientras continúan los trabajos de intervención, ya que en la zona hay presencia de maquinaria, adecuaciones y diferentes labores que podrían representar riesgo para deportistas, caminantes y visitantes.

Las autoridades insistieron en la importancia de respetar las recomendaciones y evitar ingresar al área intervenida para prevenir accidentes.

La obra hace parte de un proyecto de mejoramiento que busca adecuar y transformar este tradicional espacio frecuentado por la comunidad tulueña.