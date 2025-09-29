En este espacio, cada una de las secretarías de despacho, en representación del alcalde Jhon Fredy Valencia, presentó la oferta institucional, demostrando el interés de la Administración Municipal en garantizar el acceso a programas, proyectos y servicios dirigidos al bienestar de la población víctima del conflicto armado.

Durante la jornada se ofreció además una capacitación sobre la Ley de Víctimas, liderada por la representante de la mesa departamental y nacional con enfoque de mujer, Gloria Reina, quien compartió herramientas claves para fortalecer la participación y el empoderamiento de las víctimas en el reconocimiento de sus derechos.

La asamblea se consolidó como un escenario de aprendizaje, diálogo y articulación, donde la alcaldía, a través de sus dependencias, ratificó que el acompañamiento y la reparación integral de las víctimas son una prioridad en la gestión pública acorde con el ordenamiento jurídico del país.