La víctima fue identificada como Cristian Darío Salas Sandoval, según información preliminar, el ataque ocurrió en horas de la noche del viernes, cuando el hombre se encontraba en una tienda ubicada cerca de la estación de servicio Primax, sobre la carrera 14, frente al sector conocido como Pueblito Valluno.

Testigos señalaron que hombres armados llegaron al lugar y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el sitio.

Tras el crimen, unidades de la Policía y organismos judiciales hicieron presencia en la zona para realizar la inspección técnica e iniciar las investigaciones que permitan establecer los móviles y responsables de este nuevo hecho violento registrado en el Valle del Cauca.