De acuerdo con versiones preliminares, la víctima fue abordada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándola gravemente herida. De inmediato, Patiño fue trasladada a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron que presentaba muerte cerebral. En las últimas horas se oficializó su fallecimiento.



Las autoridades judiciales y de Policía avanzan en las investigaciones correspondientes para esclarecer los móviles del ataque y dar con el paradero de los responsables.