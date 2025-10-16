La iniciativa busca sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de ser donante y facilitar el proceso de inscripción. Escaneando el código QR disponible en la campaña, los ciudadanos pueden registrarse oficialmente como donantes y conocer los requisitos y pasos necesarios para hacer parte de esta red de esperanza.

Según la Ley 1805 de 2016, en Colombia todos somos donantes, a menos que en vida hayamos expresado lo contrario. Con esta estrategia, la administración departamental invita a los vallecaucanos a convertirse en héroes que dan vida a quienes hoy esperan una segunda oportunidad.