Con el programa se busca la creación de espacios de diálogo y la implementación de centros de mediación escolar para fomentar la participación de los jóvenes en la solución de sus propios problemas. «El proyecto busca dotar a los estudiantes de herramientas para gestionar sus conflictos de manera pacífica y mejorar las habilidades de comunicación y diálogo dentro de la comunidad educativa, en el sentido de que la mediación escolar se integra como una estrategia para transformar el ambiente escolar en un espacio de aprendizaje y bienestar, donde los conflictos se abordan de forma constructiva», dijo el alcalde de los andaluces.



Añadió que, a través de este proyecto, la UCEVA busca cumplir con su compromiso de responsabilidad social, promoviendo una sociedad más incluyente y respetuosa. En esta fase inicial la capacitación fue dirigida por profesionales del consultorio jurídico de dicha universidad, y se extenderá a la Institucion Agrícola de Campoalegre y el Colegio Nuevo Horizonte.