«Brillo y Fuego, es un viaje poético al corazón de la experiencia humana. Entre luces y sombras sus versos arden con la pasión del sentir y brillan con la claridad del pensamiento» dice en el epílogo de la obra en la que se añade que «es un libro, es una llama que ilumina, un espejo que conmueve, y una invitación a mirar el mundo y a nosotros mismos con nuevos ojos».

En 113 páginas en papel periódico, que le da un toque de nostalgia, evoca los paisajes recorridos en su infancia y un poco de la rebeldía de la juventud que aún acompañan al autor.