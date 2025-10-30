El galardón será entregado la noche de este miércoles 30 de octubre en el Kiosco La Ceiba del parque Carlos Sarmiento Lora, durante el evento que contará con la presencia del doctor Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente ejecutivo nacional de Fenalco, como invitado especial.

En representación del semanario, Nilsa López de Espejo, gerente general del medio, recibirá este importante reconocimiento que exalta el compromiso, la constancia y el aporte de EL TABLOIDE a la región durante cinco décadas ininterrumpidas de labor informativa.

Este homenaje reafirma el papel del periódico como símbolo de independencia y servicio social, y como un referente del periodismo regional que ha acompañado la historia de Tuluá y el Valle del Cauca.

Durante la celebración se entregarán también otros importantes galardones que exaltan el esfuerzo, la innovación y la trayectoria del sector empresarial de la región.

Los reconocimientos que se otorgarán en esta edición son:

Mercurio de Oro: Máximo galardón otorgado a una empresa agremiada a Fenalco que haya realizado obras constituyéndose en un paso significativo en el progreso de la actividad mercantil, siendo gestora del desarrollo económico de la región.

Comerciante Distinguido: Exaltación que se otorga a una persona distinguida de la ciudad o la región.

Mérito Comercial: Reconocimiento a la empresa que se destaque por su comportamiento ético, competencia leal, respeto e innovación.

Gratitud Gremial: Exaltación al empresario o entidad pública o privada que haya sido facilitador de la labor gremial de Fenalco.

A Toda Una Vida: Distinción a una persona o entidad de larga y fructífera trayectoria empresarial, destacando su proceso de crecimiento comercial.

Ejemplo Emprendedor: Reconocimiento a la actividad emprendedora que fomente la formación y generación de ideas de negocio.

Innovación Empresarial: Exaltación a la empresa que ha aportado transformación y progreso al tejido empresarial de la región.

Mujer Empresaria: Reconocimiento a la mujer que se ha convertido en ejemplo de liderazgo, dedicación y tenacidad constante.

Responsabilidad Social: Exaltación a la empresa que promueve prácticas sostenibles que impulsan el desarrollo económico, social y ambiental.

Impacto en la Región: Reconocimiento a la empresa con capacidad de crear, desarrollar y consolidar actividades económicas en beneficio del centro del Valle.

Mejor Equipo Empresario: Exaltación al equipo de trabajo empresarial que se ha destacado por su liderazgo, transparencia, equidad, innovación y estrategia en su crecimiento.

La Noche de Gala Mercurio de Oro es una de las ceremonias más esperadas por el gremio empresarial, al reunir a quienes con su labor contribuyen al desarrollo económico y social de la región.