Hasta el lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sevilla, quienes atendieron la situación y verificaron posibles personas lesionadas tras el accidente.

De acuerdo con la información preliminar, la ambulancia estaría vinculada al dispositivo de acompañamiento de la Vuelta al Valle, la cual culminó este viernes al mediodía en el municipio.

Las autoridades adelantan la evaluación de lo ocurrido para establecer las causas del volcamiento, así como el estado de salud de los ocupantes del vehículo.

El hecho generó preocupación entre la comunidad, mientras los organismos de emergencia trabajaban en la zona para controlar la situación y evitar nuevos riesgos.