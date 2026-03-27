Se trata de Eric Fernando Gutiérrez Molina, un auxiliar de vuelo de American Airlines de 32 años, quien había sido visto por última vez el pasado 22 de marzo luego de salir de fiesta en el sector de El Poblado.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que el cuerpo fue hallado entre el municipio de Jericó y el sector de Puente Iglesias. Sin embargo, aclaró que aún se espera la plena identificación por parte de Medicina Legal.

“El cuerpo tiene una muy alta probabilidad de corresponder a esta persona”, indicó el mandatario, quien también informó que la noticia ya fue comunicada al padre del ciudadano estadounidense, así como al embajador de Estados Unidos en Colombia y al cónsul general.

Las autoridades también revelaron que una de las principales líneas de investigación apunta a un posible caso de hurto mediante el uso de escopolamina. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que ya fueron identificadas personas, vehículos y teléfonos celulares relacionados con la desaparición.

Según la información conocida, la víctima salió con algunos compañeros a un establecimiento en El Poblado y posteriormente se habría encontrado con otras personas con quienes se dirigió hacia el municipio de Itagüí, donde fue visto por última vez.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que, de confirmarse responsabilidades, se solicitaría la extradición de los implicados.