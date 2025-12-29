El gobierno departamental decidió elevar a Naranja el nivel de alerta en la red hospitalaria pública y privada del del departamento a partir del 24 de diciembre y hastas las festividades de los Reyes Magos. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud ante posibles emergencias que se puedan registrar en la región.

Listos para actuar



En ese orden de ideas la gobernación del Valle hizo un llamado a los entes territoriales, a los centros hospitalarios y a los organismos de atención de emergencias para activar y alistar los protocolos necesarios que permitan garantizar una atención oportuna a la ciudadanía.

Datos que preocupan



Explicó que esta decisión responde al comportamiento histórico de la temporada decembrina. “Nosotros tenemos alerta amarilla que vamos a subir a alerta naranja en las festividades de diciembre, porque hay mucha posibilidad de un incremento en el número de heridos, accidentes y riñas”, señaló la funcionaria.

Hay plena disposición



De la misma manera indicó que la red hospitalaria está preparada para responder a las necesidades de la población. “A pesar de las crisis del sistema de salud, la red público-privada del departamento está lista para la atención de diciembre. Tenemos nuestros planes de emergencia, nuestros planes de contingencia y la capacidad de la atención”, aseguró Lesmes.

Solo emergencias



“Les pedimos a los usuarios a no recurrir a los servicios de urgencia a no ser que realmente su patología requiera una atención médica de inmediato. De lo demás, por favor pida cita prioritaria o asista a la consulta externa. Permítanos que la urgencia esté para atender a las personas que tienen en riesgo la vida”, concluyó la Secretaria de Salud al invitar a la ciudadanía a hacer un uso responsable de los servicios de urgencias hospitalarias. La alerta naranja en la red de salud del Valle del Cauca se mantendrá vigente hasta el 17 de enero de 2026.