El hecho se presentó en el sector norte de la ciudad, específicamente en la carrera 14, entre las calles 32A y 32B, donde el joven fue atacado por hombres armados. Como consecuencia de la gravedad de las heridas, Piñero Sereno falleció en el lugar de los hechos.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido los móviles del crimen. Unidades de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron el levantamiento del cuerpo y adelantan las labores investigativas para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.