El primer homicidio se registró en el barrio Buenos Aires, donde fue asesinado Andrés Mauricio Castro Rengifo, un comerciante de calzado reconocido en la ciudad. El hombre fue atacado con arma de fuego por sicarios cuando se encontraba cerca de su residencia.

Posteriormente, en la noche del sábado 27 de diciembre, se presentó otro hecho sicarial en el barrio Senderos de Villa Liliana, donde perdió la vida Adriano Sánchez, quien se encontraba al interior de una vivienda cuando fue sorprendido por hombres armados.

La violencia continuó en la madrugada del domingo 28 de diciembre en un establecimiento público ubicado en la calle 25 con carrera 8, donde sujetos armados dispararon contra varias personas, dejando como resultado dos hombres muertos y dos personas más heridas. Las víctimas fatales fueron identificadas como José Alexis Moreno Acevedo, de 42 años, y Gabriel Esteban Tobar García, de 36 años.

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias y los móviles de estos hechos, así como para identificar y capturar a los responsables.