Según informó la Administración Municipal, el escenario presenta afectaciones en los pisos, paredes, baterías sanitarias y sistema eléctrico, por lo que se iniciaron labores de limpieza, recuperación y mantenimiento con el objetivo de restablecer su uso deportivo y comunitario.

La comunidad indígena fue reubicada en su territorio rural en condiciones dignas, gracias a las gestiones conjuntas entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Bolívar, que acompañaron el proceso de retorno y verificación del nuevo asentamiento.

Las autoridades locales indicaron que el coliseo cubierto Henry Vélez será sometido a una evaluación técnica para determinar el alcance de los daños y los recursos necesarios para su rehabilitación total, luego de haber funcionado durante un año como albergue temporal.