Según los organizadores, en la categoría 21K competirán 1.201 corredores, en 10K habrá 1.453 participantes, y en 5K se sumarán 571 atletas, cifras que reflejan el creciente entusiasmo por este evento deportivo patrocinado por EL TABLOIDE.

Los competidores llegarán desde diferentes regiones del país y del exterior, consolidando a Tuluá como un punto de encuentro para los amantes del atletismo.

Previo a la carrera, los días 14 y 15 de noviembre se realizará la Expoferia de la Media Maratón en el Centro Comercial Tuluá, un evento que también agotó todos sus cupos para expositores.

La premiación para los ganadores de las categorías 21K, 10K y 5K superará los 12 millones de pesos, garantizando una jornada deportiva de alto nivel y un ambiente lleno de energía.