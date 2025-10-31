De acuerdo con versiones preliminares, la movilización tendría carácter indefinido y estaría motivada por un presunto desacuerdo frente a la entrega de predios y tierras a comunidades indígenas que, según los manifestantes, no pertenecerían a esta región.

Los participantes habrían llegado al punto en motocicletas y vehículos particulares, algunos con carpas y cobijas, con la intención de permanecer en el lugar hasta obtener respuesta por parte de las autoridades.

Fuentes extraoficiales indican que el Mercado Campesino, programado para este fin de semana en el Parque de la Familia, podría ser suspendido debido a la adhesión de varios productores a la protesta, lo que también afectaría la movilidad hacia el corregimiento de Ceilán.

En redes sociales circulan videos y fotografías que, presuntamente, muestran la presencia de decenas de campesinos en el sitio de concentración, exigiendo la revisión de la supuesta entrega de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el desarrollo de la situación.