La víctima fue identificada como Jorge Hernando Cruz Gracia, de aproximadamente 40 años, quien, según testigos, se encontraba compartiendo con varios amigos en la vía pública cuando dos sujetos en motocicleta lo abordaron y le dispararon en repetidas ocasiones, huyendo luego con rumbo desconocido.

Pese a la rápida reacción de los vecinos y el aviso a las autoridades, Cruz Gracia falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas. Se conoció que el hombre se dedicaba a oficios varios.

Uniformados de la Policía Nacional acordonaron el área mientras unidades de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver y recolectaron evidencias que ayuden a esclarecer el crimen.

Las autoridades ya adelantan las investigaciones para determinar los móviles y responsables del ataque, mientras la comunidad del sector expresó su preocupación por el aumento de los hechos violentos nocturnos y pidió mayor presencia policial en la zona.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que contribuya a identificar a los autores del homicidio.