Cada etapa implicaba consumir una cantidad mayor de licor, con pequeños premios en cada nivel y un gran premio final en efectivo para quien lograra completar todo el desafío.

Las pruebas eran las siguientes:

1. Beber un “Cucaracho” doble en cinco segundos. Premio: un cóctel gratis.

2. Tomar tres shots en cinco segundos. Premio: una cerveza.

3. Beber una cerveza sin parar. Premio: torta de shots.

4. Tomar tres shots sin usar las manos. Premio: una caneca.

5. Consumir aguardiente durante 13 segundos sin derramar. Premio: una botella de aguardiente.

6. Beber ocho shots diferentes con pitillo. Premio final: $1.500.000 en efectivo.

De acuerdo con el testimonio del padre, María José completó casi todas las pruebas y, al llegar a la última, ingirió un trago oscuro tipo cóctel del que comentó que “sabía horrible”. Pocos segundos después perdió el conocimiento, sin que el lugar contara con atención médica oportuna.

La familia de la joven, luego de ser declarada con muerte cerebral, decidió desconectarla y falleció en la tarde del jueves 30 de octubre en una clínica de Cali.