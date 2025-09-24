El alcalde de la Capital Cafetera de Colombia, Manuel Felipe Quintero Ceballos, lideró la socialización del estado de continuidad y co-creación de la Fase 1 del proyecto de la Plaza de Mercado “Mi Galería”, una obra que la comunidad esperaba desde hace años y que afrontó una serie de problemas de indole documental.

«Este encuentro es un ejercicio de rendición de cuentas, reafirmando el compromiso institucional con la participación ciudadana, la transparencia y la apropiación social de un proyecto estratégico para la economía popular, la seguridad alimentaria y el bienestar de toda la comunidad sevillana» dijo el alcalde Quintero Ceballos.

Agregó que la terminación de la Fase 1 está proyectada para el año 2026, marcando un hito en la modernización y fortalecimiento de la economía local.



“Este proyecto, que alguna vez corrió el riesgo de convertirse en un elefante blanco, hoy se encamina con paso firme hacia su realización, gracias a la gestión y determinación con la que asumimos el reto de gobernar dejando de lado el espejo retrovisor» precisó.



La Plaza de Mercado fase 1 consiste en la renovación de espacios físicos como fachada, estructura e infraestructura básica. También mejora para la comodidad de los comerciantes y clientes.



“Mi Galería” es más que un proyecto, es el sueño de madres emprendedoras, de productores y campesinos, de asociaciones rurales y de todos los sevillanos que queremos verla funcionando nuevamente, llena de optimismo y oportunidades. ¡Mi Galería es un sueño que próximamente será realidad



Para la primera fase, el DPS destinó recursos por el orden de los 1.800 millones de pesos y la alcaldía apropió en su momento cerca de $100 millones más para hacer realidad la obra que va enlazada con el Paisaje Cultural Cafetero y con la declaratoria de Sevilla como Pueblo Mágico del Valle del Cauca.