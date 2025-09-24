En las instituciones educativas de la zona urbana y rural, así como en el Parque Boyacá, se disfrutó de un recorrido con los cuenteros provenientes de países como Argentina, Uruguay, El Salvador, México, Chile, Perú y Brasil, quienes compartieron historias que conectaron con los niños y jóvenes.

«La actividad nos recordó la riqueza de la palabra y el poder de la mezcla cultural para fortalecer la identidad de nuestro municipio» dijo el alcalde Luis Mario Valens al hacer el balance de la jornada. El Encuetro de Contadores de Historias y Leyendas surgió en el año 1986 como una propuesta para abrir un espacio dentro del cual se pudiera expresar el país rural que se estaba agotando, debido a la acelerada urbanización de éste.

Al comienzo sólo eran invitados al Encuentro personas de edad muy avanzada, llamados por la organización «buenos conversadores», porque el objetivo era refrescar la historia cotidiana pasada y recuperar el hábito de la conversación, también en descenso y gracias a su exito creció y alcanzó el contexto internacional y aunque nació en Buga se extendió a la región.