La cantante colombiana Shakira confirmó la culminación de la construcción de un megacolegio en Tibú, Norte de Santander, a través de su fundación Pies Descalzos. La moderna infraestructura educativa está diseñada para atender a más de 900 niños, niñas y jóvenes de esta región históricamente golpeada por el conflicto armado.

El anuncio se hizo el martes 23 de septiembre mediante las redes sociales de la artista barranquillera, quien expresó su entusiasmo por el impacto que tendrá la obra en la comunidad. “Acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia. Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora los niños podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, aseguró Shakira, destacando además el apoyo del empresario Howard Buffett y del Ministerio de Educación.

El megacolegio, que será entregado oficialmente en noviembre de 2025 y entrará en funcionamiento a comienzos del año escolar 2026, cuenta con aulas amplias, zonas verdes, espacios recreativos y ambientes modernos pensados para el aprendizaje y el bienestar integral de los estudiantes. Según la fundación, la obra busca ofrecer no solo educación, sino también un entorno seguro que fomente la resiliencia en un territorio afectado por la violencia y la exclusión social.

Aunque el proceso de construcción enfrentó algunos retrasos por inconvenientes contractuales, la expectativa en la comunidad es alta. La Secretaría de Educación de Norte de Santander indicó que los ajustes pendientes ya están en etapa final, lo que permitirá su pronta entrega.

La noticia ha generado una ola de mensajes de admiración hacia la artista, tanto por su trayectoria musical como por su compromiso social. “Gracias por no olvidar a los niños y por valorar la educación”, escribió uno de sus seguidores, mientras otros destacaron el papel transformador que la educación puede tener en comunidades vulnerables.

Con este nuevo proyecto, Shakira reafirma el trabajo que desde hace más de dos décadas lidera a través de la fundación Pies Descalzos, que ya cuenta con colegios en Barranquilla y Cartagena, y ahora suma a Tibú como un nuevo escenario donde la educación se convierte en motor de cambio y esperanza.