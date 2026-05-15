La precandidata aseguró que, de llegar a la Presidencia, fortalecerá las acciones contra grupos armados y delincuencia organizada. “Conmigo vuelve la seguridad, vamos a acabar con esa paz total que le entregó este país a los violentos”, afirmó durante su intervención.

Valencia también se refirió a la situación de seguridad en Tuluá y mencionó directamente a estructuras criminales como La Inmaculada, señalando que “los hampones deben estar presos”.

En materia económica, habló sobre la recuperación de la frontera y la eliminación de aranceles para apoyar a microempresarios y comerciantes del Valle del Cauca. Además, aseguró que impulsará proyectos productivos para campesinos y ampliará ayudas dirigidas a adultos mayores.

La senadora también se pronunció sobre el servicio informal de transporte en motocicleta, indicando que buscaría formalizar a los llamados “motorratones” para mejorar las condiciones laborales y brindar mayor seguridad a los usuarios.

Durante su visita, Valencia rechazó las recientes denuncias sobre presuntas presiones de grupos armados a comunidades campesinas para influir en las votaciones y pidió a los ciudadanos no respaldar proyectos políticos relacionados con organizaciones violentas.

Finalmente, la dirigente política hizo un llamado a los vallecaucanos a respaldar su aspiración presidencial, afirmando que busca convertirse en la primera mujer presidenta de Colombia.