La estrategia incluye la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, creada para que campañas presidenciales, testigos, auditores y organizaciones de observación electoral puedan gestionar sus acreditaciones de manera digital, centralizada y con mayor trazabilidad.

A esto se suma “Comitium en Línea”, una aplicación diseñada para que los testigos electorales reporten incidencias desde sus celulares durante la jornada democrática. La herramienta permitirá validar credenciales mediante códigos QR y realizar registros fotográficos de los formularios E-14 una vez finalice el conteo en las mesas.

En el Valle del Cauca, estas herramientas buscan fortalecer la vigilancia electoral tanto en grandes ciudades como Cali, Palmira, Buga, Cartago y Buenaventura, como en municipios apartados donde el seguimiento al proceso suele representar mayores retos logísticos.

Según información divulgada por el CNE y medios nacionales, el departamento aparece entre las regiones con mayor número de testigos electorales inscritos en la plataforma de acreditación para las presidenciales de 2026, reflejando una alta participación en los mecanismos de control ciudadano.

El Consejo Nacional Electoral también confirmó la realización de simulacros nacionales y jornadas de capacitación para verificar el funcionamiento de las plataformas antes de las elecciones del próximo 31 de mayo de 2026.

La implementación de estas herramientas tecnológicas busca agilizar los procesos de vigilancia, facilitar la verificación de información en tiempo real y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema electoral.