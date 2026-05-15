Durante la jornada participaron directivos, personal médico, profesionales de enfermería, docentes, estudiantes y representantes de universidades aliadas, quienes acompañaron las actividades de evaluación desarrolladas en la institución.

En la visita fueron presentados los avances del hospital en áreas como investigación, docencia, formación de talento humano en salud, innovación y calidad en la atención médica, además de los procesos de articulación académica con instituciones de educación superior.

Los evaluadores también realizaron recorridos por diferentes servicios asistenciales y académicos para conocer de cerca el trabajo que adelanta el centro hospitalario en la formación de futuros profesionales de la salud.

La gerente del hospital, Sulay Córdoba Rangel, destacó la importancia de este proceso para el fortalecimiento de la institución y del sistema de salud en la región.

Tras finalizar la visita, los pares académicos elaborarán un informe que será enviado al Ministerio de Educación Nacional como parte del trámite para la posible certificación oficial como Hospital Universitario.