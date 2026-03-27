El reconocimiento se realizó en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, donde uniformados y su guía canino le rindieron un último homenaje, agradeciendo su compromiso y lealtad durante años de servicio en distintas regiones del país.

Durante el acto, Zeus realizó su última ronda por las instalaciones, mientras sus compañeros lo despedían entre aplausos y emociones. La institución resaltó que su trabajo fue clave en la prevención de riesgos y en la protección de miles de viajeros en las carreteras.

Tras cumplir su misión, Zeus inicia ahora su etapa de retiro, dejando una huella imborrable y el reconocimiento de quienes lo consideran más que un canino de trabajo: un verdadero héroe silencioso.