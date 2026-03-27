De acuerdo con el sheriff del condado de Martin, las autoridades atendieron el siniestro tras el choque de un vehículo Land Rover, conducido por Woods, contra una camioneta que remolcaba un tráiler. El impacto provocó que el automóvil del deportista se volcara.

Según el reporte oficial, el golfista presentaba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia y habría conducido de manera errática antes del accidente.

Woods logró salir del vehículo por sus propios medios y no resultó herido. Posteriormente fue trasladado a un centro de detención, donde permanecerá retenido mientras avanza el proceso.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos.