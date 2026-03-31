Las víctimas fueron identificadas como Cristian Giraldo, de 23 años, y otro hombre de 43 años, quienes prestaban servicios de seguridad para la empresa Nápoles. Según información preliminar, el ataque se registró hacia las 10:00 de la noche en la vía que comunica este municipio con La Victoria.

De acuerdo con lo conocido, los dos trabajadores fueron atacados con armas de fuego en el lugar donde cumplían sus labores.

Personal de la Fiscalía realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó para avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Este hecho se suma a otros casos de violencia registrados en el norte del Valle del Cauca, situación que mantiene en alerta a la comunidad.