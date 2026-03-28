De acuerdo con la defensa de la víctima, los detenidos se encuentran en audiencia de legalización de captura, donde un juez les imputará cargos por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado agravado.

Según la investigación, la mujer salió de una discoteca en la localidad de Chapinero y tomó un taxi hacia su vivienda en Engativá, pero no llegó a su destino. Cámaras de seguridad registraron el momento en que fue interceptada por otro vehículo del que descendieron varias personas que se la llevaron.

Durante el tiempo que permaneció desaparecida, familiares denunciaron movimientos y retiros de altas sumas de dinero desde sus cuentas bancarias.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso.