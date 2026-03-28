La decisión de la Audiencia Provincial de Alicante revocó medidas cautelares que favorecían a la empresa colombiana, lo que abre la puerta para que Frisby España avance con la apertura de locales en ciudades como Madrid y Barcelona.

Sin embargo, desde Colombia la compañía aclaró que este fallo no es definitivo y que el conflicto jurídico continúa en curso. La empresa aseguró que sus derechos sobre la marca siguen vigentes en territorio europeo.

El desenlace del caso dependerá de decisiones de fondo que aún están pendientes, especialmente las que deberá tomar la autoridad de propiedad intelectual de la Unión Europea.