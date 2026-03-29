En su primera comunicación desde una cárcel en Estados Unidos, Nicolás Maduro aseguró que se encuentra “bien, firme y sereno”, en un mensaje difundido a través de redes sociales.

El exmandatario escribió que permanece en “oración permanente” y agradeció las muestras de apoyo recibidas. “Nos han llegado sus mensajes, sus cartas y sus oraciones”, expresó, destacando que ese respaldo le da fortaleza en medio de su situación.

El mensaje fue firmado también por su esposa, Cilia Flores, quien permanece detenida junto a él, y se conoció en la antesala de la Semana Santa, lo que marcó el tono espiritual del pronunciamiento.

De acuerdo con información conocida, el texto habría sido enviado o autorizado desde prisión, donde Maduro permanece en condiciones de aislamiento y con comunicación restringida, lo que ha generado dudas sobre cómo se gestionó su publicación.

Esta es la primera vez que el exmandatario se pronuncia públicamente desde su captura, en un caso que sigue generando repercusiones políticas y judiciales.