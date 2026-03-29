El compromiso se disputará a las 2:00 p.m. en el Northwest Stadium, en un duelo que servirá como preparación de cara a los próximos retos internacionales.

El técnico Néstor Lorenzo apostó por algunas variantes en el once inicial, buscando evaluar nuevas opciones.

Formación titular de Colombia:

Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Juan Cabal, Johan Mojica; Jhon Arias, Jefferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez (C), Luis Díaz y Luis Suárez.

El encuentro ante Francia será una prueba exigente para el combinado nacional, que busca mejorar su rendimiento tras la reciente derrota frente a Croacia.