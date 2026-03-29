En el pronunciamiento, aseguró que se encuentra “bien, firme y sereno”, y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

El mensaje fue difundido en redes sociales y marca su primera comunicación pública desde su captura. Según se conoció, Maduro permanece recluido en una prisión de máxima seguridad, con restricciones como aislamiento, sin acceso a internet ni medios de comunicación, y con salidas limitadas al patio.

También se indicó que puede comunicarse con su familia y abogados mediante llamadas telefónicas controladas. En su declaración, el exmandatario reiteró que se mantiene en oración y agradeció el respaldo de sus seguidores.

El caso continúa en manos de la justicia estadounidense, mientras avanzan las audiencias relacionadas con los cargos que enfrenta.