Aunque se ha convertido en uno de los equipos más populares en la cocina por su practicidad, un mal uso puede generar fallas eléctricas, cortocircuitos e incluso incendios.

Entre los principales riesgos está la sobrecarga eléctrica, especialmente cuando se conecta junto a otros dispositivos en una misma fuente. Esto puede generar recalentamiento en cables y enchufes, aumentando el peligro.

Además, el uso de cables en mal estado, conexiones improvisadas o el deterioro interno del aparato también pueden provocar chispas o fallas graves.

Las recomendaciones son claras: evitar conexiones en cadena, no usar extensiones comunes, revisar periódicamente el estado del equipo y seguir las indicaciones del fabricante.

La clave está en conectarla directamente a la pared para evitar accidentes.