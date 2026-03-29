El equipo europeo se adelantó con goles de Désiré Doué (29’ y 56’) y Marcus Thuram (41’), aprovechando errores defensivos de la Tricolor. Colombia logró descontar en la recta final con anotación de Jaminton Campaz (78’).

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo intentó reaccionar con variantes en el segundo tiempo, pero no logró revertir el dominio francés, que fue más efectivo durante el compromiso.

Este resultado se suma a la reciente derrota ante Croacia, en una fecha FIFA que deja interrogantes en el rendimiento del equipo nacional.