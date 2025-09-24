La artista confirmó el inicio de la construcción del Colegio Santa Fe de Icotea en María La Baja (Bolívar), una institución que ofrecerá educación, arte, cultura y deporte a menores desplazados por la violencia, como un reconocimiento a comunidades que han sufrido los efectos del conflicto armado.

De manera paralela, en Medellín avanza el desarrollo de la Casa Con Cora, un centro integral de acompañamiento y formación dirigido a mujeres y niñas en riesgo, que brindará apoyo en áreas de salud, psicología, educación y programas de empoderamiento, con el fin de ofrecerles un entorno seguro y de oportunidades.

“Son proyectos que me hacen sentir que todo lo que hago tiene un propósito, porque detrás hay historias de lucha y esperanza que me tocan profundamente”, expresó la intérprete.

Con estas iniciativas, Karol G ratifica el compromiso de su fundación con la creación de oportunidades educativas y de bienestar para comunidades históricamente marginadas en el país.