El proyecto contempla el recibo, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL), así como su conexión y entrega al Sistema Nacional de Transporte (SNT). Con una capacidad estimada de 60 millones de pies cúbicos diarios, la planta garantizará el abastecimiento energético de más de 40 millones de colombianos.

Como parte del acuerdo, se fabricarán 12 tanques de almacenamiento y 300 isocontenedores que transportarán el gas desde Buenaventura hasta el Valle del Cauca. Las obras en Buga iniciarán en los últimos meses de 2025 y la entrada en operación está proyectada para el segundo trimestre de 2026.

Durante la firma, el presidente de la Regasificadora del Pacífico, Óscar Isaza, afirmó: “Después de 100 años de la llegada de la comunidad china al Valle del Cauca y a Colombia, comenzamos a construir cimientos de confianza para el futuro. Crean en el Valle, crean en Buga y crean en Colombia”.

Por su parte, el CEO de CIMC ENRIC, Steve Luo, destacó la experiencia de la compañía en el sector energético y su papel en la producción de energías limpias. En la misma línea, Silvana Cusati, directora de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica, aseguró que el proyecto “marcará un hito para Colombia y Latinoamérica, transformando la matriz energética y reduciendo costos de suministro”.

La alcaldesa de Buga, Karol Vanessa Martínez Silva, celebró el anuncio y subrayó el impacto que tendrá en la región: “En 2026, Buga será otra ciudad. Se impulsará significativamente la economía, se generarán nuevas fuentes de empleo y nos convertiremos en un territorio epicentro de la generación energética nacional”.

El acto protocolario contó con la presencia de una delegación bugaleña, integrada por representantes de la Alcaldía, la Cámara de Comercio, el Concejo Municipal, UTEDÉ y el Cuerpo de Bomberos, quienes visitaron además las plantas de producción de CIMC ENRIC en China.

Este contrato representa uno de los hitos más importantes desde que Ecopetrol adjudicó el proyecto en marzo pasado a la empresa PIO S.A.S., consolidando la primera regasificadora en la costa pacífica colombiana y una de las apuestas energéticas más ambiciosas para el país.