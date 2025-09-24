«Nos preocupa que no se hayan adelantado los operativos de limpieza en estos días de sol, pues ya se acercan las lluvias y con ellas las emergencias que en el pasado nos han causado dolores de cabeza», dijo María Lilia Salazar, vocera de la comunidad. Destacó que el tema se hace repetitivo en ese sector y otros de la Villa de Céspedes sin que haya una respuesta oportuna.»Este es un caso especial, pues esta área de Tuluá es privilegiada en contar con una densa zona verde y las hojas, por efectos naturales, terminan en las rejillas», expresó la señora Salazar en diálogo con EL TABLOIDE.