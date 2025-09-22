El artista había sido visto por última vez el pasado 16 de septiembre, cuando se encontraba en un gimnasio de la colonia Polanco en compañía de Regio Clown. Desde entonces, no se tuvo más rastro de ninguno de los dos.

Su hermana, Stefanía Agudelo, confirmó que B-King viajó a México contratado para un evento musical realizado el 13 de septiembre y expresó su preocupación por la falta de información clara y avances en la investigación.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado oficialmente la identidad de los cuerpos ni entregado detalles sobre las circunstancias del hallazgo, mientras familiares y allegados esperan que se esclarezca lo ocurrido.

Noticia en desarrollo…