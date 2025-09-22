La decisión quedó consignada en la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, que establece que su participación en estas labores se extenderá hasta el 6 de agosto de 2026. Entre los designados figuran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, junto a otros antiguos comandantes como Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’; Hernán Giraldo Serna y Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’.

El documento precisa que su papel será “contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamiento con actores armados ilegales”.

La medida no modifica la situación jurídica de los designados, ni otorga beneficios judiciales. Cada uno deberá firmar un acta de compromiso que los obliga a comparecer ante la justicia cuando sean citados, presentar informes periódicos de gestión y asistir a las sesiones del Comité Técnico para el Cierre de la Mesa de Diálogo Social con exintegrantes de las AUC.

Cabe recordar que en meses anteriores los exparamilitares habían renunciado a este encargo por diferencias con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y con el equipo negociador del Gobierno. Sin embargo, el Ejecutivo decidió reactivar su participación, con el propósito de avanzar en el cierre definitivo del proceso de desmovilización iniciado hace más de dos décadas bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El proceso será acompañado y coordinado por el ministro Armando Benedetti, quien asumirá la tarea de interlocutor directo en esta etapa de negociación.