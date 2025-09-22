Aunque no estuvo presente en la gala celebrada en París, la atacante vallecaucana de 20 años fue homenajeada como la segunda futbolista más destacada de su categoría, solo superada por la española Vicky López, de 19 años, quien se llevó el galardón.

El podio de las mejores jóvenes lo completaron la neerlandesa Wieke Kaptein, la inglesa Michelle Agyemang y la paraguaya Claudia Martínez, quienes ocuparon los puestos de honor en el listado.

En la misma ceremonia, la mediocampista española Aitana Bonmatí recibió el Balón de Oro 2025, mientras que Hannah Hampton fue reconocida como la mejor portera del mundo, Ewa Pajor como la máxima goleadora de la temporada y Sarina Wiegman como la mejor entrenadora.

Una carrera en ascenso

Linda Caicedo inició su trayectoria profesional en el América de Cali, donde sorprendió al anotar siete goles en apenas siete partidos. Posteriormente pasó al Deportivo Cali, donde en tres temporadas acumuló 16 goles y siete asistencias en 37 encuentros.

Su talento pronto trascendió fronteras. Tras brillar en los Campeonatos Mundiales Sub-17, Sub-20 y con la Selección de Mayores, el Real Madrid fichó a la colombiana en 2022. Desde entonces ha disputado 71 partidos, en los que ha convertido 19 goles y ha dado 18 asistencias.

Con apenas 20 años, Caicedo ya es considerada una referente del fútbol femenino y un símbolo de orgullo para Colombia. Su reconocimiento en el Trofeo Kopa confirma que su presente y futuro deportivo seguirán escribiendo páginas históricas para el deporte nacional.